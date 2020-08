Il Capo, Palermo: quartiere in lutto per la morte di Irene, giovane mamma

Il Capo, Palermo: quartiere in lutto per la morte di Irene, giovane...

Tutto il quartiere de Il Capo, a Palermo è in lutto. Ci ha lasciati Irene Falcone, una giovane donna e splendida mamma.

Un’altra giovane, giovanissima stella è volata in cielo troppo presto. Questa volta ci troviamo a Il Capo, un quartiere in provincia di Palermo, Sicilia. La vittima è la bellissima Irene Falcone, una mamma di appena 27 anni. L’intero quartiere piange la morte della donna, e l’annuncio della tragedia sta facendo il giro di tutta l’isola. Gli amici e i cari sono avvolti dal dolore, e la scomparsa della ragazza ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di tutti.

È stata una terribile malattia a portare via la bellissima Irene, una malattia contro la quale la ragazza non ha potuto fare niente. Frasi dolci, ricordi, foto sono stati pubblicati sui social network dai numerosi amici che frequentavano la Falcone. Un invisibile velo di dolore è sceso su tutto Il Capo, il quale si è chiuso nel lutto. Uno striscione è stato appeso nel quartiere per per renderle omaggio.

Il quartiere de Il Capo ha reso omaggio a Irene con un commovente Striscione. “Rimarrai sempre nel cuore di chi hai amato“, recita quest’ultimo. La ragazza ha tristemente lasciato il figlio piccolo. La sua famiglia è devastata dal dolore, e tutto il quartiere piange la sua scomparsa.

Il capo in Lutto: la morte di Irene Falcone

I messaggi scritti da parte di tutti i cari affezionati ad Irene Falcone sono numerosissimi. “Il quartiere Capo perde un’altra figlia, la giovanissima Irene. Vogliamo ricordarla così, stupenda e sorridente.” dichiara la confraternita di Maria Santissima del Paradiso. “Veglia sul tuo bambino, ciao Ire, riposa in pace“, ha scritto un’amica. E si legge ancora: “Non ti dimenticheremo mai“. “Sarai un angelo tra gli angeli. È ingiusta questa vita.”