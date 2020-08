Giulia De Lellis, ancora lontana da Damante: “La famiglia è la soluzione”

Un nuovo periodo un po’ confuso nella vita privata dell’influencer Giulia De Lellis: c’è freddezza con Andrea Damante, ecco quello che è successo

Ancora un periodo negativo per Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due non sono tornati insieme, ma il dj che ha provato anche a provare a ricucire il rapporto con l’ormai ex. L’influencer si sta dedicando alla famiglia per dimenticare i problemi accaduti dell’ultimo periodo dopo le vacanze in Sardegna in compagnia di altri vip. Così ha svelato il suo punto di vista attraverso le storie di Instagram in cui ha rivelato ciò che le sta accadendo in questo periodo: “Non è un periodo wow, non ve lo nascondo. Quando avete questi periodi ‘no’ state con la vostra famiglia. È la soluzione a tutto”.

Giulia De Lellis, l’annuncio dell’influencer

Nell’ultimo periodo la De Lellis non è stata molto social, ma ha rassicurato la sua voglia di relax: “Sto benissimo. Non sono in fin di vita perché sto in Sardegna o perché sono assente”. In Sardegna, inoltre, ha avuto un incontro con Chiara Ferragni, che si trova attualmente proprio in terra sarda con suo marito Fedez e il piccolo Leone.