Escursionista coperto di morsi, viene attaccato da uno sciame di moscerini

Un escursionista ha voluto condividere cosa gli è successo quando uno sciame di moscerini ha circondato la sua tenda.

Lo scozzese Ian Mackie, che lavora per la Edinburgh University, ha condiviso su Twitter un video della sua esperienza in campeggio a Gleann an t-Slugain, nell’Aberdeenshire, che ha descritto “da film dell’orrore“.

L’escursionista Ian Mackie ha condiviso un video che mostra uno sciame di moscerini entrare nella sua tenda. Ha raccontato che, nonostante indossasse guanti, pantaloni lunghi e una t-shirt, si è ritrovato ugualmente con oltre 100 punture da parte degli insetti che sono entrate da ogni fessura negli indumenti che hanno trovato. “La combinazione del tempo caldo e della tempesta è stata perfetta per loro questo mese“, ha raccontato su Twitter.

Gli attacchi dei moscerini scozzesi

Il tweet di Ian Mackie ha portato molti altri a condividere i propri ricordi di incontri ravvicinati con sciami di moscerini in Scozia. Un utente ha raccontato del suo “ricordo terrificante” di un campeggio in motocicletta, durante il quale è stata mangiata dai moscerini, che sono riusciti a penetrare anche sotto al casco integrale. Un altro utente ha condiviso che “ricordo che ero a Sky e stavo guardando una lontra che nuotava nell’acqua ed era tutto sereno. Ad un tratto però sono arrivati i moscerini ed erano implacabili, mi hanno attaccato persino SOTTO le palpebre“.

