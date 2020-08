Brad Pitt, il terribile avvertimento a Jennifer Aniston prima di lasciarla

Secondo Courteney Cox, la migliore amica di Jennifer Aniston, Brad Pitt ha fatto una confessione sorprendente negli ultimi mesi del loro matrimonio.

Quando Jennifer Aniston e Brad Pitt annunciarono la loro separazione, nel gennaio 2005, entrambi smentirono le indiscrezioni secondo cui il fascinoso attore aveva perso la testa per Angelina Jolie.

“Per coloro che seguono questo genere di cose, vorremmo spiegare che la nostra separazione non è il risultato di nessuna delle ricostruzioni riportate dai media scandalistici”, dichiararono in un comunicato. Ma ora emerge un’altra verità…

La sorprendente rivelazione su Brad Pitt

I due erano in crisi da un anno e, secondo gli amici, la vera ragione della separazione era che gli impegni di lavoro di Brad Pitt e Jennifer Aniston avevano reso quasi impossibile “mantenere l’intimità”. Il problema, si diceva, era la continua pressione per mostrarsi come la coppia perfetta quando, in verità, erano solo un marito e una moglie normali che vivevano alti e bassi.

Una fonte ben informata ha rivelato al magazine People: “Avevano progressivamente perso di vista se stessi come individui. E nonostante il loro stile di vita piacevole e la disponibilità di tutto ciò che potessero desiderare, non erano felici. Avevano perso il senso di sé”.

Secondo Courteney Cox, migliore amica di Jennifer e co-protagonista di Friends, c’è stato tuttavia un altro fattore nella loro separazione: nonostante le smentite di Brad di una relazione con Angelina, egli aveva avvertito sua moglie dei suoi intensi sentimenti per la star di Lara Croft.

“Non penso che abbia iniziato una relazione fisicamente, ma penso che fosse attratto da lei”, ha detto l’attrice a Vanity Fair dopo essersi unita a Brad e Jen per un’ultima vacanza ad Anguilla, nei Caraibi. “C’era una nesso, e lui è stato onesto su questo con Jen. Il più delle volte, quando le persone sono attratte da altre persone, non lo dicono. Almeno è stato sincero al riguardo”.

