È davvero strepitosa Barbara D’Urso, che su Instagram rivela tutta sé stessa con degli scatti più caldi di questa torrida estate.

Stanno per finire anche le vacanze di Barbara D’Urso. Dalla sua Campania la conduttrice televisiva di Mediaset si sta godendo i suoi ultimissimi giorni di riposo, tra mare, piscina e campagna. nelle ultime settimane la 63enne napoletana ci ha regalato una serie di scatti sensazionali che hanno lasciato in moltissimi a bocca aperta. Pur non essendo più una ragazzina, lei sfoggia un fisico davvero pazzesco. Spesse volte ci ha donato anche un fiammante topless, pur con le dovute coperture strategiche. E non c’è niente da aggiungere a quello che queste immagini riescono a comunicare. La D’Urso è a dir poco sensazionale e dimostra di essere perfettamente in grado di rivaleggiare con le competitors più giovani di lei che costellano il già affollatissimo palco di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Ultima domenica di vacanza ☀️ #arrivo #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 23 Ago 2020 alle ore 3:27 PDT

Barbara D’Urso, le immagini in costume infiammano i fans

Alla conduttrice di tanti programmi di successo di Mediaset arrivano tanti complimenti. Eppure non manca anche qualche critica. C’è chi imputa al volto principale di Canale 5 di agire un pò troppo alla leggera per essere una donna della sua età. E che occorrerebbe maggiore sobrietà, in particolar modo in tempi difficili come questi. Dove molte persone stanno facendo i conti con le difficoltà legate alla pandemia ancora in corso.

Visualizza questo post su Instagram Ultimo weekend di vacanza 🏖 #arrivo #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Ago 2020 alle ore 5:46 PDT

Come sempre, lei ritornerà sulle frequenze di Mediaset con i suoi programmi di successo. ‘Pomeriggio Live’ e ‘Domenica Live’ dovrebbero riprendere il loro consueto posto nel palinsesto di Canale 5. Ad inizio inverno poi toccherà al seguitissimo ‘Live – Non è la D’Urso’ fare lo stesso.

