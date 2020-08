Al Bano a cena con Romina Power senza Loredana Lecciso: ecco la verità

Un video anonimo svelerebbe tutta la verità sulla chiacchieratissima cena di Albano Carrisi con la sua ex Romina Power.

Loredana c’era si o no? La risposta è affermativa. Di più: era seduta accanto ad Al Bano. Il “giallo” della cena a Cellino San Marco organizzato dal cantante per la sua ex moglie Romina Power (con invitati eccellenti come Mogol) è dunque risolto. La prova sta in un video citato dai colleghi di Liberoquotidiano.it (ma non pubblicato perché la fonte ha chiesto l’anonimato). La notizia rimbalzata nelle scorse ore da un sito di gossip all’altro sarebbe dunque (il condizionale è d’obbligo) una fake news.

Al Bano ancora una volta tra due fuochi

Ad alimentare i rumors era stata una “storia” su Instagram di Yari Carrisi, dove non si nota la Lecciso alla famosa cena. Tutta colpa, a quanto pare, di una distorsione prospettica, dato che il video in questione mostrerebbe Loredana al fianco di Al Bano. Ciò detto, non c’è dubbio che il rapporto tra le due donne del cantante abbia avuto nel tempo alti e bassi. Loredana ha sempre detto di essere pronta ad abbracciare Romina, ma quest’ultima finora non ha mai risposto all’appello. E al buon Al Bano non resta che dividersi tra i due fuochi, facendo molta attenzione a non scottarsi…

