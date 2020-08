Valentino Rossi cade nel MotoGP, gara parte in salita – VIDEO

Il pilota Valentino Rossi cade nel MotoGP, domani per lui la gara parte in salita: lo scivolone del campione di Tavullia oggi.

Nuova caduta in pista per Valentino Rossi, il quale domani partirà solo dalla 14esima posizione nel Gran Premio di Stiria. Si tratta della seconda gara consecutiva del campionato della MotoGP. Viene corsa sul circuito di Spielberg, di proprietà della Red Bull e la pole position è stata conquistata da Pol Espargarò.

Questi ha preceduto il giapponese Nakagami e da Zarco. Su di lui ancora pioggia di polemiche dopo quanto accaduto nell’ultima gara. Domani sarà penalizzato: i commissari di gara hanno deciso che deve partire dalla pit lane.

Lo scivolone sulla curva 9 per il campione di Tavullia ha di fatto penalizzato il percorso del motociclista in vista della gara di domani. Valentino Rossi partirà infatti dalla 14esima posizione, pur avendo ottenuto il 15esimo tempo, proprio in virtù della penalizzazione di Zarco. Si prospetta per lui una gara in rimonta.