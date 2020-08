Vacanze in treno: l’offerta di Italo per viaggiare in Italia

Vacanze in treno: l’offerta low cost di Italo per viaggiare in Italia, tra mare e montagna. Le informazioni utili.

Le vacanze non sono ancora finite e c’è chi ancora deve partire. La fine dell’estate del resto è un ottimo periodo per un viaggio: non fa troppo caldo, i prezzi scendono e ci sono meno persone in giro. Un’ottima circostanza quest’ultima in un periodo di pandemia come questo in cui il distanziamento è fondamentale per prevenire i contagi da coronavirus.

Chi sta per organizzare una vacanza fuori stagione ha tante occasioni low cost di cui approfittare, tra tariffe dei trasporti e prezzi di alberghi, b&b o campeggi scontati. Si tratta solo di trovare l’offerta che fa al caso proprio.

Se siete tra coloro che preferiscono viaggiare in treno e in Italia, avete la possibilità di trovare tante offerte di biglietti a prezzi scontati, con vere e proprie tariffe low cost, anche per l’alta velocità. Qui vi segnaliamo le offerte di Italo treno per viaggiare in Italia. Un’estate italiana che continua. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vacanze in treno in Italia: l’offerta di Italo

Chi sta organizzando le proprie vacanze di fine estate in Italia e programma di viaggiare in treno ha diverse occasioni di trovare biglietti a prezzi scontati. Qui in particolare vi segnaliamo l’offerta di Italo Estate Italiana, promossa con l’hashtag #estateitaliana. L’offerta consiste in biglietti low cost, a partire da 9,90 euro a tratta per le più belle destinazioni di vacanza nel nostro bel Paese, incluse anche le rotte appositamente attivate da Italo per la stagione estiva.

Dal mare alla montagna, dalle città d’arte ai borghi storici, dovete solo scegliere la vostra destinazione di vacanza in Italia e trovare il biglietto più conveniente.

Per l’estate 2020 Italo ha attivato nuove destinazioni per il Cilento e la Calabria. Partendo con i treni alta velocità di Italo dalle stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, i viaggiatori potranno raggiungere: Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, in Cilento, e Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Cosenza, in Calabria.

Inoltre, sempre per questa estate, sono state riattivate le fermate nelle località di vacanza della costa adriatica romagnola e marchigiana. Partendo da Milano o da Bologna i treni di Italo fermano a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.

Non solo mare, con i treni di Italo, e il servizio autobus aggiuntivo dove non arriva la ferrovia, si possono raggiungere anche le località di vacanza di montagna del Trentino. Numerosi, poi, sono i collegamenti con le principali città italiane.

I collegamenti di Italo Treno

