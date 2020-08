Trova il figlio di 4 mesi morto nella camera d’hotel e tenta di suicidarsi

Una 30enne britannica ha trovato suo figlio di 4 mesi morto nella culla di una camera d’albergo di Corfù, in Grecia, e ha poi cercato di buttarsi dal balcone, ma è stata fermata.

Ha trovato suo figlio, un bimbo di appena 4 mesi, morto nella sua culla in una camera d’hotel di Corfù, in Grecia, ieri mattina alle intorno alle 7:30. La donna, 30 anni e cittadina britannica, lo aveva messo a letto la sera prima con un biberon di latte. Lo choc è stato tale che la poveretta, in preda alla disperazione, ha istintivamente tentato di buttarsi dal balcone, ma per fortuna lo staff dell’albergo l’ha fermata.

Il mistero del bimbo morto nell’hotel di Corfù

Il personale dell’hotel di Argyrades è riuscito a salvare la madre, 30 anni, appena in tempo. La donna si era sentita crollare il mondo addosso dopo aver trovato il figlioletto immobile e indifferente al suono della sua voce. Aveva trovato la forza di chiamare il numero d’emergenza per il soccorso medico, ma dopo la conferma della morte del piccolo, secondo i resoconti dei media locali, ha immediatamente cercato di saltare dal balcone. Dopo il salvataggio la poveretta è stata portata in ospedale e ora sta ricevendo cure psicologiche. Oggi è previsto un esame autoptico sul cadavere del bimbo: al momento le cause del decesso sono avvolte nel mistero.

EDS