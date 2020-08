Treviso, muore di infarto davanti alla moglie durante la gita in montagna

Pietro Quer, ingegnere 67enne, si è accasciato ed è morto di infarto davanti alla moglie e agli amici a Valdobbiadene (Treviso).

Quella che doveva essere una giornata allegra e spensierata all’aria aperta è sfociata in tragedia. Pietro Quer, ingegnere di 67 anni in pensione, si è accasciato ed è morto davanti alla moglie e agli amici durante un’escursione sul monte Cesen a Valdobbiadene (Treviso). L’uomo ha accusato un malore improvviso, sicuramente un infarto, e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori del Suem e del Soccorso Alpino, il suo cuore si era già fermato per sempre.

Il cordoglio per il 67enne stroncato da un infarto

Il 67enne, originario di Asolo ma residente a Onè di Fonte (Treviso), aveva deciso con la sua comitiva di appassionati di montagna di incamminarsi per una bella gita, come tante altre già fatte in precedenza. Nessuno poteva immaginare un così tragico epilogo. Il gruppetto stava percorrendo il sentiero 1008 che da Mariech porta a Malga Fossazza quando Pietro Quer ha accusato un malore. È successo tutto nel giro di pochi istanti: dopo il mancamento improvviso, l’uomo si è accasciato a terra.

La moglie l’ha immediatamente soccorso dalla moglie mentre la coppia di amici ha allertato i soccorsi: l’allarme è scattato intorno alle 12.45 e sul posto oltre all’ambulanza del Suem è intervenuto anche il Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane assieme all’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza. Nonostante i soccorritori abbiano tentato in tutti i modi di rianimarlo, però, per l’uomo non c’era più niente da fare.

Pietro Quer era molto conosciuto in paese, avendo fatto parte anche della consulta parrocchiale di Fonte. “Era uno stimato professionista – ha raccontato l’amico Dario Zanin -. L’avevo visto l’ultima volta qualche giorno fa e c’eravamo promessi di vederci nei prossimi giorni”. Oltre all’amatissima moglie, lascia un figlio che risiede in America e una figlia che lavora come medico a Verona.

