Sabrina Beccalli, ecco le due nuove “piste” sulla scomparsa della donna

Mentre i Carabinieri annunciano che “svuoteremo la cisterna per cercare il corpo”, emergono nuove ipotesi sulla drammatica vicenda di Sabrina Beccalli.

Overdose o avance sessuale “violenta”: sono queste le due ipotesi sulle cause della morte di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa il giorno di Ferragosto. L’unico indagato nella vicenda, Alessandro Pasini (con precedenti per spaccio), tuttora detenuto in carcere a Cremona, è stato sentito ieri del gip e avrebbe parlato di overdose, sostenendo la versione della morte accidentale dopo l’assunzione di stupefacenti. Gli inquirenti, tuttavia, sono più orientati verso la pista dell’avance sessuale finita nel sangue: non si spiegherebbero altrimenti i comportamenti dell’uomo, accusato anche di distruzione di cadavere.

I terribili sospetti sulla sorte di Sabrina Beccalli

Il tenente colonnello dei Carabinieri Lorenzo Carlo Maria Repetto considera “incongruenti” le parole dell’indagato, che “nel suo delirio pensava di poter sviare le eventuali indagini su di lui”. Intanto le ricerche del corpo della 39enne proseguono: la cisterna nella frazione di Vergonzana da cui potrebbe riemergere il corpo di Sabrina, verrà svuotata. “Ma ci vorranno almeno 24 ore – spiega il militare – essendo molto grande, piena e profonda 5 metri”.

Nelle scorse ore è spuntata anche la testimonianza di una donna che avrebbe sentito le grida di aiuto alle prime luci dell’alba di Ferragosto. Grida che, però, non sono state udite dall’altra famiglia residente nella palazzina. E resta da appurare il luogo esatto in cui la donna è morta. I punti da chiarire in questa drammatica vicenda sono ancora molti.

