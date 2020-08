Rodolfo Laganà: la malattia che ha cambiato la vita dell’attore

La malattia che ha cambiato la vita dell’attore romano Rodolfo Laganà: la sua battaglia contro la Sla dura da nove anni.

Sono passati cinque anni da quando il noto attore romano Rodolfo Laganà, in un intervento pubblico, ha annunciato di soffrire di sclerosi multipla, malattia che finora non gli ha impedito di continuare a recitare.

Spiegò in quell’occasione di soffrire di Sla dal 2011 e di averlo scoperto in maniera casuale. “Il primo sintomo” – ha raccontato – “è stato un dolore alla gamba; la gamba non si rimetteva a posto, abbiamo fatto degli approfondimenti, una risonanza, ed è emerso che avevo questo principio di sclerosi; da li è nata tutta la trafila”.

La malattia di Rodolfo Laganà: la battaglia dell’attore

Qualche anno fa, a Verissimo, l’attore ha spiegato di non aver convissuto bene, soprattutto all’inizio, con la malattia: “Inizialmente non ho reagito molto bene, ho fatto un grande errore, mi sono chiuso. E’ una cosa che rischia di portarti in uno stato depressivo, ma invece io ho continuato a fare il mio mestiere, vivendolo con serenità”.

“Se hai una malattia devi cercare di capirla ed affrontarla serenamente” – ha aggiunto Rodolfo Laganà – “Io sto vivendo con la mia malattia, la sclerosi multipla, dalla quale sto capendo molte cose, sto imparando ad avere più rispetto per gli altri, per la mia famiglia. La malattia può insegnarti tanti valori in più e tira fuori quella parte di te che non sospettavi di avere. Non è che sono contento, ma ci sto vivendo serenamente”.