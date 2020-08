Ragazzo di 16 anni muore dopo essere stato punto da un pesce velenoso

Stava facendo snorkeling, e per lui non c’è più stato niente da fare. A causa del morso di un pesce velenoso il ragazzo ha perso la vita.

La drammatica tragedia è avvenuta in Spagna. Un ragazzo di soltanto 16 anni è deceduto all’improvviso a causa della puntura di un pesce velenoso durante l’attività di snorkeling. All’inizio si è pensato che il giovane fosse semplicemente annegato, ma i medici hanno in seguito notato una piccola ferita, lunga all’incirca tra i due e i tre millimetri, vicino alla trachea, ed alcuni segni sul viso del ragazzo. Questi ultimi in particolare hanno immediatamente fatto pensare ad un probabile shock anafilattico.

Il malcapitato adolescente era in visita nella splendida località di Platja d’Aro, sulla Costa Brava, in Spagna, quando è avvenuto il drammatico incidente, che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo stava facendo snorkeling a largo di una popolare spiaggia turistica nel momento in cui è accaduto l’irreparabile. Un pesce velenoso ha improvvisamente morso la vittima, e da quel momento in poi non c’è stato più niente da fare.

Il giovane, il cui nome è quello di Arnau, era originario del villaggio di Montagut i Oix, a Girona. Sul suo corpo sono stati eseguiti gli esami di autopsia. I suoi genitori sono convinti che il figlio abbia subito uno spaventoso shock anafilattico subito dopo essere stato morso o infilzato da un Trachinus araneus, noto anche come Weever maculato. Il pesce, che può misurare fino a 45 cm di lunghezza, vive in acque poco profonde, vicino alle rocce, ed è facilmente riconoscibile dalle tre spine altamente velenose che presenta sul dorso.

Adolescente muore in Spagna a causa della puntura di un pesce velenoso

La Polizia sta attualmente ancora indagando sulla morte del giovane. La telecamera subacquea che l’adolescente ha utilizzato per documentare la sua immersione è in mano agli investigatori. Questi ultimi sperano che possa fornire ulteriori indizi sul decesso.

In una dichiarazione, i genitori del ragazzo hanno raccontato che Arnau stava facendo snorkeling nel momento in cui “ha trovato una medusa a 100 metri dalla spiaggia, che lo ha portato ad un pesce strano e molto colorato“. Poi hanno continuato: “È riuscito a filmarlo per 30 secondi da lontano, ma all’ultimo è scomparso e lo ha pizzicato improvvisamente sulla mascella, portandolo a morte immediata”.