Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers – VIDEO

Mondo della musica in lutto: morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e Bob Dylan.

L’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Jack Sherman è morto all’età di 64 anni. La band ha confermato la notizia in una dichiarazione su Twitter, dicendo: “Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman una navigazione tranquilla nei mondi al di là, perché è morto”.

“Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti” – prosegue la nota – “Era un ragazzo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti buoni, cattivi e intermedi”. Non si conoscono le cause del suo decesso.

Sherman si unì al gruppo di rock alternativo con sede a Los Angeles, meglio conosciuto per successi come Under The Bridge e Californication, nel dicembre 1983, in sostituzione del membro fondatore Hillel Slovak. Quando lo slovacco chiese di rientrare nel gruppo, Jack Sherman venne estromesso. Il chitarrista ha collaborato anche con Bob Dylan, Feargal Sharkey degli Undertones e il cantautore statunitense Peter Case. Nel 1989 ha registrato i cori di Mother’s Milk dei Red Hot Chili Peppers.