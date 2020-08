Mina oggi, cosa fa? Vita riservata a Lugano con il marito e niente più viaggi

La vita di Mina oggi è molto diversa da un tempo, l’artista italiana sembra che non si conceda più di viaggiare e ormai vive in ritiro con il marito in Svizzera.

Mina, all’anagrafe Anna Maria Mazzini, si è ormai ritirata dalle scene nel 1978 e da allora è difficilissimo vederla di fronte alle telecamere. La scelta della cantante, però, non è coincisa con l’abbandono della sua professione e l’uscita di nuovi album. Da anni ormai l’artista vive a Lugano, in Svizzera.

La Tigre di Cremona vive in Svizzera da tantissimi anni, tanto da averle fatto guadagnare la cittadinanza nel 1989. Con lei il marito Eugenio Quaini, cardiochirurgo cremonese molto più giovane di lei. La loro relazione è nata alla fine degli Anni Settanta e il matrimonio, in segreto, è stato celebrato molto tempo dopo il 10 gennaio 2006. Recentemente il conduttore Maurizio Costanzo ha parlato di Mina, che conosce molto bene, raccontando di averla invitata più volte nelle sue trasmissioni “ma non c’è stato verso“. Secondo il giornalista sarebbe inutile andare a Lugano, perché rischierebbe di trovarsi davanti una porta chiusa. “Che ci vado a fare se non mi apre? Lei è una diva come non ne ho più incontrate“, ha detto. L’artista non sembra mai essersi pentita della sua scelta di ritirarsi dalle scene, perché altrimenti avrebbe avuto centinaia di occasioni per tornare sotto i riflettori.

Il ritiro in Svizzera secondo la figlia di Mina

La figlia della cantante Mina, Benedetta, in passato ha parlato di come per la madre Lugano sia un porto sicuro e di riposo, dopo una vita trascorsa a viaggiare. “Ora considera lo stare a casa il suo miglior viaggio“, ha spiegato la figlia della cantante, con la quale ha un rapporto strettissimo. Sembra che l’artista dopo una vita in giro per il mondo sotto i riflettori abbia deciso di bilanciare con un ritiro nella tranquillità più totale.

