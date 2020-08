Mina, dopo 40 anni la verità: ecco perché si ritirò dalle scene

La grande Mina smise di esibirsi in pubblico non per timidezza, ma a causa di una malattia che molti anni fa mise a repentaglio la sua splendida voce.

Nel corso di una delle sue mitiche tournée, molti anni or sono, Mina fu protagonista di uno spiacevole e inaspettato “incidente”. Proprio da lì maturò la sua scelta, inaspettata per una cantante che in quel periodo viaggiava sulla cresta dell’onda, di interrompere le apparizioni pubbliche. Vediamo insieme com’è andata.

Il retroscena dell’ultimo concerto di Mina

Non fu per timidezza, come molti credono, che Mina si ritirò dalle scene, bensì per una brutta broncopolmonite virale. A causa di tale malattia la cantante decise 40 anni fa, il 23 agosto del 1978, che il suo concerto a Bussoladomani di Viareggio sarebbe stato l’ultimo. Quella sera la formula dello show prevedeva prima un comico, poi la sua esibizione: aveva cominciato Walter Chiari, e la sera del 23, fatalmente, il compagno di strada fu Beppe Grillo. Nei giorni successivi erano previste altre serate ma Mina le cancellò.

La suddetta broncopolmonite e la lunga convalescenza le fecero apprezzare così tanto la tranquillità casalinga da indurla a una scelta drastica quanto inaspettata. Massimiliano Pani, figlio dell’artista, ricorda che quelli di Viareggio furono gli unici suoi concerti che vide: “Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C’era un clima di tensione, un’emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti”. E il mito continua…

