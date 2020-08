Michelle Hunziker, la scena surreale con la figlia Aurora: cosa fanno

Uno scatto davvero suggestivo quello pubblicato da Michelle Hunziker in compagnia della figlia Aurora: avviate le indagini!

L’estate sta finendo, ma i vip continuano a girare l’Italia ammirando le bellezze nostrane. E così da pochi minuti la celebre conduttrice e showgirl, Michelle Hunziker, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram davvero emozionante in un posto mozzafiato in compagnia della figlia Aurora. Ecco la didascalia al post: “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale…❤️ #scaleturche (fuori dalla zona protetta ovviamente) #agrigento @therealauroragram pic by @kingcerz”.

Michelle Hunziker, la zona è sotto sequestro

Nel frattempo sono arrivati numerosi commenti dei fans che hanno denunciato che la marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, in parte è sotto sequestro. Come svelato dall’Adnkronos la stessa Capitaneria di Porto ha avviato le indagini. Successivamente ha svelato il suo punto di vista il presidente dell’associazione ‘Mareamico’ Claudio Lombardo allo stesso portale: “Tutta l’area è sotto sequestro nonostante la Hunziker scriva che non fosse in una zona vietata. Non è così”.