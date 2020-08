Mariana Rodriguez, la nuova fiamma della showgirl: ecco chi è

Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, è arrivato un nuovo amore per Mariana Rodriguez: ecco di chi si tratta

Ancora un nuovo amore per Mariana Rodriguez. La bella showgirl sudamericana, dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, ha iniziato una nuova storia dopo Simone Susinna. Le foto pubblicate da Giornalettismo.com testimoniano come la bella Rodriguez sia stata in compagnia di Cristiano, che avrebbe avuto in passato anche una relazione con Giulia De Lellis. I due si sarebbero conosciuti proprio in Sardegna dopo la quarantena: ormai la coppia sembra essere molto legata già visti gli scatti passionali pubblicati dal portale.

Mariana Rodriguez, chi è Cristiano

Cristiano è un noto personal trainer di vip. Inoltre, il ragazzo è stato insieme a Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne e a Giulia De Lellis, ma la loro relazione non è mai comunicata ufficialmente. Un nuovo amore per la Rodriguez, pronta a farlo conoscere al grande pubblico.