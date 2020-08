Inter, addio Conte: i possibili sostituti. In pole Allegri

Antonio Conte potrebbe anche lasciare l’Inter dopo la finale persa contro il Siviglia: ecco i possibili sostituti dell’allenatore

Una finale combattuta fino alla fine, ma senza successo. Il Siviglia supera 3-2 l’Inter nell’ultima sfida di Europa League con uno spettacolo davvero incredibile. Nel post-partita lo stesso allenatore nerazzurro ha ribadito la sua voglia anche di lasciare: “Tra qualche giorno pianificheremo il futuro con o senza di me. Due o tre giorni per riposarci e poi affronteremo le situazioni e prenderemo la decisione migliore per l’Inter. Ci sono soltanto punti di vista differenti, non c’è rabbia. Una stagione molto dura, ne è valsa la pena. Ho dato e ricevuto tantissimo dai miei calciatori”.

Leggi anche –> Antonio Conte, addio all’Inter in diretta dopo la sconfitta col Siviglia



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inter, Allegri per il post Conte

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il primo nome della lista della dirigenza nerazzurra, in caso di addio di Conte, è quello di Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni ci sarà così un incontro tra lo stesso allenatore leccese e il presidente Steven Zhang: se ci sarà il divorzio, pronto l’ex Juventus voglioso di rimettersi in pista dopo un anno sabbatico. L’altro profilo interessante è quello di Pochettino, amico di vecchia data del vice-presidente Javier Zanetti, ormai a spasso dopo l’avventura al Tottenham.