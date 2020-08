Incidente grave, muoiono padre e i due bambini: la madre sopravvive

Grave incidente per un’intera famiglia. Un padre e i suoi due bambini hanno perso la vita, mentre la madre è riuscita a salvarsi.

È un giorno di terribile lutto per tutti i cari delle vittime. John Mullan, un padre di 49 anni, e i suoi due bambini Tomas, di 14 anni, e Amelia, di 6 anni, hanno perso la vita a causa di un incidente grave. La famiglia era molto rispettata all’interno della propria comunità, ed era conosciuta per essersi data da fare, aiutando chiunque avesse avuto bisogno.

Leggi anche->Incidente stradale | papà accecato dal sole | muore il figlio di 6 anni

Il drammatico evento ha avuto luogo in Irlanda. John e i bambini sono tragicamente passati a miglior vita in seguito all’uscita di strada della loro auto, che è entrata nell’estuario del Lough Foyle, a Co Donegal. La famiglia stava tornando da una giornata a Derry, quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che si è precipitato verso il fiume. Mullan è morto intrappolato nel SUV nero, seguito dai due bambini, i quali sono però riusciti ad uscire fuori dall’auto. La madre è l’unica superstite alla tragedia.

Leggi anche->Rimini | incidente stradale nella notte | muore giovane di 22 anni

La donna è stata trasportata immediatamente all’ospedale universitario di Letterkenny. Secondo quanto dichiarato, le sue ferite non sono mortali, ma la Polizia irlandese ha accennato al fatto che la mamma sia momentaneamente rimasta gravemente traumatizzata. Padre Farren, il parroco di Ishkaheen, nel villaggio di Muff, ha raccontato di aver pregato insieme alla donna e di essere testimone della sua condizione di salute mentale. “Era completamente scioccata, totalmente angosciata” ha raccontato.

Leggi anche->Spaventoso incidente ferroviario: carrozze invadono la strada

Il sovrintendente del Garda, Eugene McGovern, ha raccontato di come la perdita del signor Mullan e dei due bambini sia stata un duro colpo per la zona. “Si tratta di una terribile tragedia per la famiglia delle vittime, ma anche per la comunità in generale.” ha dichiarato l’uomo. “La famiglia era ben nota e rispettata all’interno della località in cui viveva”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente grave, muore un’intera famiglia: la solidarietà della comunità

Anche i deputati locali Mac Lochlainn e Pearse Doherty hanno espresso, in nome dell’intera comunità, la propria solidarietà in seguito alla tragedia. “Questa è una tragedia straziante, ed io e il deputato Pearse Doherty vorremmo mandare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici dell’uomo e dei due bambini”.