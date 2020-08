Grande Fratello Vip, non sarà presente Can Yaman: il motivo

Novità importanti per quanto riguarda la partecipazioni di Can Yaman alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: non è arrivato l’accordo

Una notizia davvero interessante sarebbe arrivata nelle ultime ore. Can Yaman, protagonista di Bitter Sweet e Daydreamer – Le Ali del sogno, in onda quotidianamente su Canale 5, non ci sarà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La colpa non va attribuita minimamente al presentatore Alfonso Signorini, ma come svelato da Adnkronos i motivi sarebbero soltanto di natura economica. L’ufficialità del nuovo cast dovrebbe arrivare nei prossimi giorni prima dell’appuntamento in programma a settembre.

Grande Fratello Vip, addio a Can Yaman

Secondo le prime indiscrezioni non è arrivato l’accordo economico, ma al momento non ci sono certezze a riguardo. Can è stato molto corteggiato per partecipare alla nuova edizione, ma lo stesso attore avrebbe richiesto una cifra importante dopo il grande successo ottenuto su Canale5. Così Alfonso Signorini dovrebbe fare del suo meglio anche senza la partecipazione del noto attore turco, che è diventato sempre più importante nella programmazione con Daydreamer – Le Ali del sogno.