Coronavirus, l’attacco di Rita Dalla Chiesa ai turisti in Sardegna

Ancora un attacco per quanto riguarda il Coronavirus. Questa volta è Rita Dalla Chiesa a pubblicare uno sfogo contro i turisti in Sardegna

Tanti turisti volati in Sardegna per trascorrere le vacanze in relax sono stati trovati positivi al loro rientro. E così è arrivato lo sfogo della conduttrice Rita Dalla Chiesa attraverso il suo profilo Twitter. Questo il suo attacco senza precedenti: “Basta aggredire la #Sardegna. Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita “pulita” dal #Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare…”

Coronavirus, Rita Dalla Chiesa si sfoga

Così dopo il suo attacco social, la situazione in Sardegna è peggiorata in maniera vistosa negli ultimi giorni. Così diversi giovani sono stati trovati positivi in Costa Smeralda, così come le ex corteggiatrici di Uomini e Donne Giulia Latini e Vittoria Deganello. Inoltre, Andrea Melchiorre sta aspettando proprio in queste ore l’esito del tampone, ma potrebbe essere soltanto una bronchite come riferito dal suo medico curante.