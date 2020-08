Coronavirus, Musumeci chiude hotspot per migranti in Sicilia

Ancora una decisione decisiva quella presa dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, dopo i numerosi casi positivi per Coronavirus

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è tornato alla carica dopo i numerosi casi positivi riscontrati nelle ultime ore per i migranti sbarcati in Sicilia. Come svelato dall’ANSA è arrivata la sua decisione immediata: “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti”. Poi ha aggiunto: “Bisogna attivare un ponte-aereo immediatamente liberando la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa“.

Coronavirus, le novità di Musumeci

Ancora una volta il presidente della Regione siciliana ha voluto così dare un segnali forte dopo i 16 migranti che sono stati positivi: “Dal governo il problema è stato sottovalutato senza precedenti”. Infine, ha svelato: “L’Europa fa finta di niente, mentre il governo nazionale ha deciso di non chiudere i porti, così così com’è avvenuto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. Il fenomeno è stato sottovalutato in maniera colpevole. La tensione continua a crescere”. Questa la chiosa finale: “Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo?”