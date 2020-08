Coronavirus 22 agosto: superati 1000 casi, ma calano i morti

Il dato aggiornato della diffusione del Coronavirus oggi 22 agosto in Italia: superati 1000 casi, ma calano i morti.

Nella giornata in cui vengono nuovamente superati i mille casi giornalieri, grazie soprattutto a un attento screening e monitoraggio, in Italia ci si confronta anche con buone notizie per quanto concerne la diffusione del Coronavirus.

Andiamo con ordine: sono 1071 i casi giornalieri registrati nelle ultime 24 ore. Dal 12 maggio, quando ci furono oltre 1.400 contagi non si superavano numeri a quattro cifre in Italia. Quel giorno però le vittime furono 172, oggi ne abbiamo solo tre.

Dati diffusione Coronavirus in Italia oggi 22 agosto

Due i decessi in Veneto, uno in Piemonte, nessuno in altre 18 regioni, ma non solo. Se prendiamo i dati dei ricoveri in terapia intensiva, vediamo che dai 69 di ieri si scende a 64 malati gravi oggi. L’unica Regione a doppio zero è oggi la Valle d’Aosta, mentre il boom dei casi, come abbiamo anche già avuto modo di vedere si è avuto nel Lazio, con 215 nuovi contagi accertati.

Al secondo posto per numero di contagi c’è la Lombardia, con 185 nuovi casi, ancora in crescita rispetto a ieri. In crescita anche il dato del Veneto, con 160 nuovi positivi. Calano anche se davvero di poco i numeri in Emilia Romagna, 80 i nuovi casi, e in Campania, con 60 casi. Un solo caso in Molise, tre in Basilicata, altrove tutte le Regioni sono a doppia cifra.