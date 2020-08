“Annoiata” dal marito inizia a frequentare un altro uomo… e sua moglie

Una 37enne madre di quattro figli stanca della routine matrimoniale ha iniziato a tradire il marito con un altro uomo e, come se non bastasse, con la di lui moglie.

Una mamma di quattro figli di Perth, in Australia, terribilmente annoiata della sua relazione monogama con il marito ha iniziato a frequentare un uomo sposato… e sua moglie. Emma Fedigan, 37enne operatrice sanitaria, e suo marito Robert, 39 anni, consulente per la salute e la sicurezza, si sono conosciuti quando erano ancora 20enni, e lei lo aveva messo al corrente della sua “pansessualità” fin dall’inizio, anche se finora non aveva mai avuto la possibilità di esplorare i suoi desideri, essendo impegnata a crescere i suoi quattro figli maschi.

Lei, lui e la moglie

Così, tre anni fa Emma Fedigan ha iniziato a frequentare Simon Berry, 43 anni, e sua moglie Kelly, 42 anni, che stanno insieme da quando avevano 16 anni. E ha convinto anche suo marito Robert ad assecondarla. Il contatto è avvenuto attraverso il canale degli appuntamenti “hot”. Emma e Robert si sono subito innamorati di Kelly; Emma ha anche sviluppato una relazione con Simon formando così un “quartetto” dove tutti si amano (tranne Rob e Simon). L’intricata relazione si è però interrotta a novembre dell’anno scorso quando Emma ha rotto con Kelly, causando la fine anche della sua liaison con Rob.

“Rob è il mio migliore amico e non potrei vivere senza di lui, ma è ingiusto aspettarsi che i nostri partner soddisfino ogni nostro singolo bisogno – dice Emma -. L’amore è infinito. Non finisce con una persona. I ragazzi adorano Simon. Fa corsi scolastici per loro e aiuta i genitori”. E Simon le fa eco: “Io ed Emma abbiamo avuto un legame sin dall’inizio e io e Rob siamo amici”. Inizialmente Emma aveva rotto anche con Simon, ma poi sono riusciti a chiarirsi e salvare la loro relazione. Ed è tuttora felicemente sposata con Robert. E’ il poliamore, bellezza.

