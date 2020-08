Al Bano e la Lecciso pronti alle nozze, i figli di Romina si oppongono

Tra Al Bano e Loredana Lecciso si vocifera la possibilità del matrimonio. Non tutti i membri della famiglia del cantante sembrano essere d’accordo.

Intorno ad Al Bano Carrisi non si placa il gossip, soprattutto per quanto riguarda la sua relazione con Loredana Lecciso, con la quale ha riallacciato i rapporti negli scorsi mesi durante il lockdown. Per loro si parla addirittura di matrimonio, ma sembrerebbe che molti nella famiglia Carrisi non vedono di buon occhio la possibilità.

Il settimanale di gossip Nuovo ha dato per primo la notizia del probabile matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso; i figli di lui avuti con Romina Power però non sembrerebbero essere molto contenti delle nozze. Yari Carrisi ha espresso il suo malumore riguardo all’intenzione del padre e sembra che anche le sorelle Crisél e Romina Junior siano della stessa opinione. Dagospia ha riportato di essere a conoscenza, attraverso fonti attendibili, che i figli di Al Bano e Romina non vogliono vedere il padre sposato con la showgirl e “starebbero facendo muro cercando di dissuaderlo” dallo sposare la compagna. Il cantante è tornato insieme a Loredana dalla quarantena, che hanno trascorso insieme a Cellino San Marco.

Matrimonio tra Al Bano e Loredana, come la prenderà Romina?

Con la possibilità del matrimonio tra Al Bano e Loredana, tramonta la speranza per i fan della coppia Al Bano e Romina che spera ancora nella reunion amorosa tra i due. I due ex coniugi, però, sono in ottimi rapporti e la Power ha parlato anche del supporto che le ha dato l’ex marito dopo che è venuta a mancare sua sorella Taryn. Come accaduto spesso negli ultimi anni, inoltre, ci sono stati rumors sulla possibile partecipazione di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip, che riprenderà a breve. Eppure le notizie che la vedono come concorrente o come opinionista si sono rivelate false e sembra che la showgirl resterà a Cellino San Marco.

