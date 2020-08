Yu Yu, chi è: vero nome, successi, che fine ha fatto

Chi è la cantante italo francese Yu Yu: vero nome, successi, che fine ha fatto dopo l’abbandono della scena e cosa fa ora.

Classe 1976, nata a Parigi ma di chiare origini italiane, Giuditta Guizzetti, nota semplicemente al pubblico come Yu Yu, di madre francese e padre bergamasco di professione diplomatico, è una ex hostess esplosa improvvisamente nel 2002.

In quell’anno esce prima il singolo Bonnes Vacances, ma soprattutto il successivo Mon petit garçon, pubblicato nella primavera del 2002 e diventato uno dei tormentoni estivi di quell’anno. Partecipa a diversi spettacoli tv ed emerge anche in Italia.

Cosa sapere su Yu Yu: ecco che fa ora

Quel successo viene poi bissato dal singolo Bonjour Bonjour, anche questo ascoltatissimo e trasmesso in radio. Entrambi i brani vengono ripresi per dei noti spot pubblicitari. Si tratta però di una vera e propria meteora: il brano Que je l’aime segna l’inizio di un declino abbastanza rapido, nonostante Yu Yu partecipi nel 2003 al Festivalbar con il brano Relax. Di lei di fatto si perdono le tracce.

Abbandonata dalla casa discografica, addirittura la cantante torna a fare l’assistente di volo, quindi lavora in un bar. Vive nel frattempo il dramma dell’anoressia che sceglie di rendere pubblico in trasmissioni televisive e in un libro, dal titolo Il cucchiaio è una culla – Diario di Yu Yu nella lotta contro l’anoressia, uscito nell’ottobre 2008 da Aliberti Editore. La rivediamo in tv in Italia come ospite de I migliori anni, nel novembre 2011, un anno è mezzo dopo torna a Domenica Live e annuncia di essere incinta. Non solo: spiega di aver pronto un nuovo progetto discografico, che non decolla. Da qualche anno è titolare di un ristorante a Ibiza.