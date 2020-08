Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? Risponde la tronista

Per gli appassionati di Uomini e Donne, negli scorsi giorni si è vociferato di una gravidanza per l’ex tronista Giulia Quattrociocche. La giovane ha deciso di rispondere.

Da settimane si vocifera di una presunta gravidanza per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche. La giovane romana di ventisette anni, da quando ha rotto con l’ex corteggiatore Daniele Schiavon, avrebbe incontrato finalmente l’uomo dei suoi sogni e sarebbe pronta a mettere su famiglia.

Queste le notizie che circolavano da alcuni giorni riguardo all’ex tronista Giulia Quattrociocche. La ragazza è stata recentemente avvistata a Mirabilandia in compagnia di un ragazzo biondo di cui non si conosce il nome, ma si vocifera sia una nuova fiamma. I due sono stati visti mano nella mano in atteggiamenti intimi e il mondo del gossip si è scatenato, speculando sull’arrivo della cicogna per l’universitaria. Giulia ha voluto dare una risposta diretta a queste insinuazioni e ha detto “è una bufala, una cavolata“. Ad oggi la ex partecipante di Uomini e Donne non sembra avere intenzioni di diventare mamma.

Nessuna gravidanza per Giulia Quattrociocche, ma sì al nuovo amore

Dalla fine della sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha scelto di scomparire dai social network. La ragazza infatti non ha alcun profilo ufficiale, non ha colto l’occasione per diventare un’influencer e sponsorizzare prodotti sui social ed è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Durante UeD aveva fatto la sua scelta con Daniele Schiavon, ma la loro relazione non è durata molto per il dispiacere dei fans. Giulia non ha commentato la loro rottura, mentre Daniele si è sfogato con i suoi followers raccontando che sono stati la mancanza di fiducia e l’orgoglio a rovinare la loro relazione, segnata da qualche litigio di troppo. Secondo il giovane la Quattrociocche è una donna vera che aveva anche instaurato un ottimo rapporto con la sua famiglia.

