Siviglia Inter finale Europa League: streaming, diretta tv, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Siviglia e Inter, valida come finale dell’Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Dopo un finale di stagione davvero incredibile, l’Inter di Antonio Conte è oggi l’unica squadra italiana rimasta in gioco in questo rush finale delle coppe europee e stasera si gioca la finale dell’Europa League contro il Siviglia.

Gli uomini di Antonio Conte a questo punto ci credono e puntano a mettere in cassaforte quest’anno almeno un trofeo, dopo essere arrivati secondi in campionato. Stasera questa sfida importante e densa di significato, che sarà anche l’ultimo match dell’ex nerazzurro Ever Banega con la maglia del Siviglia.

Siviglia Inter: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 a Colonia sarà visibile in diretta sui canali di Sky: Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), quindi anche su SkyGo e Now Tv in streaming. Si potrà vedere anche in chiaro su Tv8 e in streaming sul sito del canale Sky in chiaro.

Per l’Inter, le sfide con le squadre spagnole significano soprattutto due grandi imprese: nel 1963, la prima Coppa Campioni in bacheca venne vinta contro il Real Madrid. Guidati da Helenio Herrera, i nerazzurri vinsero 3-1 contro i Blancos. Nel 2010, anno del Triplete, c’è poi l’impresa contro il Barcellona, con vittoria tre a uno a San Siro e sconfitta di misura al Camp Nou.

Siviglia Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Lopetegui e Conte sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.