Sabrina Beccalli, nuova svolta: i familiari lanciano appello all’assassino

I familiari di Sabrina Beccalli lanciano un appello al presunto assassino perché dica la verità: verso una nuova svolta nel caso.

Ci potrebbe essere una nuova svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Crema la mattina di Ferragosto. Oggi davanti al gip verrà infatti risentito Alessandro Pasini, il 45enne accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Intanto, la casa dell’ex fidanzata dell’uomo viene perquisita dai Ris.

Leggi anche –> Sabrina Beccalli | un arresto per omicidio e distruzione di cadavere

La donna in queste ore si trova in Sicilia in vacanza e nei giorni scorsi è già stata sentita dagli inquirenti. Oggi dunque è stata disposta la perquisizione della sua casa, alla ricerca di elementi utili. Anche l’abitazione di Pasini, nei giorni scorsi, è stata oggetto di perquisizione.

Leggi anche –> Sabrina Beccalli scomparsa a Ferragosto: ricerche senza sosta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il giallo della scomparsa di Sabrina Beccalli: “Dov’è il corpo?”

Ancora comunque nessuna traccia di Sabrina Beccalli: la giovane donna avrebbe dovuto raggiungere il figlio 15enne per l’ora di pranzo, proprio nel giorno di Ferragosto. Invece, a quell’appuntamento non è mai arrivata. A qualche ora dalla scomparsa, il ritrovamento dell’auto della donna, trovata bruciata nella frazione di Vergonzana. All’interno del mezzo, anche un cane carbonizzato.

Sabrina Beccalli è però davvero scomparsa nel nulla e gli inquirenti cercheranno di capire dove sia finita da colui che ritengono sia il suo assassino. Per chi indaga, sembrano comunque pochi i dubbi sul coinvolgimento di Alessandro Pasini nel delitto. A lui si rivolgono anche i familiari della donna uccisa: “Dica dove ha nascosto il corpo”.