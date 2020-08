Mireille Mathieu: chi è la cantante e interprete francese, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Mireille Mathieu: chi è la cantante e interprete francese, cosa sapere su di lei, i successi.

Classe 1946, nata ad Avignone, Mireille Mathieu si avvicina alla musica grazie a suo padre, Roger Mathieu, un baritono amante della lirica, e giovanissima scopre Édith Piaf. Proprio col brano La vie en rose vince un concorso e fa le sue prime apparizioni televisive.

Viene poi presa sotto l’ala protettiva del grande impresario Johnny Stark, che le inizia a piazzare tante date in tutto il mondo e la fa esibire per la prima volta come vedette all’Olympia. In quegli anni esce anche il suo singolo più venduto, Mon credo. Tantissime sono quindi le sue collaborazioni e apparizioni anche all’estero.

I successi di Mireille Mathieu: cosa sapere su di lei

Mireille Mathieu ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo 1997 e la standing ovation del teatro dell’Ariston la ‘costringe’ a concedere un bis. In Italia, è molto nota per diverse apparizioni in tv e per aver duettato sulle note di Caruso insieme a Mia Martini e Renzo Arbore. Successivamente, torna nel nostro Paese invitata da Gianni Morandi in un altro programma e ancora una volta scatena il pubblico sulle note di Caruso.

Il patrimonio musicale della cantante francese è inestimabile: ha inciso qualcosa come 1200 brani nel corso della sua carriera. Ha costruito un impero che comprende anche una catena di ristoranti parigini, una squadra di calcio, un brand di produzione di Vodka, un profumo per ragazzi e persino una linea di moda. Il valore complessivo è di oltre 275 milioni di dollari.