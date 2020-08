Le previsioni meteo del weekend 21-23 agosto: caldo africano e temporali in arrivo.

Quello che sta per entrare è un weekend segnato dal caldo intenso e in parte dal tempo variabile, con temporali anche intensi al Nord. Ci avviciniamo alla fine di agosto con probabilmente l’ultima grande ondata di caldo dell’estate. Ecco cosa ci aspetta in questi giorni. Le previsioni del tempo.

Leggi anche –> Meteo, quando finisce l’estate 2020

Meteo weekend 21-23 agosto: in arrivo caldo e temporali

Il weekend del 21-23 agosto sarà segnato da una grande ondata di caldo portata dall’anticiclone africano in rimonta sull’Italia. Sulla nostra Penisola, infatti, è in arrivo una grande bolla di aria calda africana, come annuncia 3bmeteo.com, che investirà il Mediterraneo e l’Italia centro-meridionale. Le temperature cominceranno ad aumentare già nella giornata di venerdì 21 agosto fino a raggiungere punte di 40° C sabato 22 agosto, la giornata in cui il caldo intenso investirà tutta Italia. Sabato sarà anche una giornata di tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Il sole splenderà su tutta Italia, salvo qualche variabilità sulle Alpi. Un’occasione per un weekend al mare.

Domenica 23 agosto, comunque, la situazione meteorologica comincerà già a cambiare al Nord Italia. L’arrivo di una perturbazione atlantica, infatti, porterà temporali, anche intensi, e farà scendere le temperature, riportandole sulla media stagionale. Questo al Nord, mentre al Centro-Sud il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, con temperature elevate.

Leggi anche –> Dove si può andare all’estero: i Paesi dove andare in vacanza

Le previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di venerdì 21 agosto avremo tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, salvo qualche annuvolamento diurno sulle Alpi e sulle Prealpi, con qualche possibile ma isolato piovasco sui settori occidentali. Sul resto della Penisola prevarrà l’anticiclone con bel tempo prevalente, eccetto qualche addensamento nuvoloso di carattere sparso. Le temperature inizieranno ad aumentare, con le massime fino a 38° C in Sardegna e a 37° nelle zone interne del Centro e del Nord, in particolare in Pianura Padana.

Sabato 23 agosto, con l’arrivo del weekend, il caldo africano, portato dall’anticiclone di matrice sahariana, investirà l’Italia, soprattutto le regioni centromeridionali. Il tempo stabile e soleggiato sarà prevalente quasi ovunque, ma già sulle Alpi e Prealpi arriveranno i primi temporali. Al Centro e Sud Italia potrà manifestarsi qualche annuvolamento di carattere sparso sui rilievi. Nel frattempo, l’anticiclone africano farà salire ancora le temperature, con picchi di 38-40° C su Sardegna, Sicilia, Puglia e zona di Matera. Una impennata delle temperature è attesa anche sulla Pianura Padana, con punte fino a 36-38° C. L’afa aumenterà il caldo percepito, soprattutto nelle città di pianura alla sera.

Il caldo intenso comunque comincerà a lasciare l’Italia già nella giornata di domenica 23 agosto, almeno al Nord, dove arriveranno i temporali a portare il fresco. L’anticiclone africano, infatti, tenderà a spostarsi verso i Balcani, lasciando il campo sulle regioni settentrionali a una perturbazione proveniente dall’Atlantico. Sulle regioni del Centro-Sud, tuttavia, farà ancora molto caldo.

I temporali di domenica colpiranno soprattutto le Alpi centrali e quelle orientali, con estensione dei fenomeni alle pianure. Sono previsti nubifragi locali anche molto intensi, anche con grandinate. Sulle regioni settentrionali occidentali, invece, sono attese nubi sparse con schiarite, in particolare sulla Liguria, e deboli piogge sul Piemonte e sulle Alpi. Il maltempo avrà il suo esordio al mattino sul Nord-Ovest, ma sarà soprattutto nel pomeriggio che i temporali colpiranno anche in modo violento sulle regioni centro-orientali. Ad essere più colpite saranno Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Sono attese anche raffiche di vento nelle zone colpite dai temporali.La situazione meteo, comunque, è in evoluzione e solo nelle prossime ore si avranno previsioni più precise.

La tendenza meteo all’inizio della prossima settimana è per un progressivo miglioramento, con nubi sparse e ampie schiarite, salvo qualche pioggia sul versante tirrenico.

Leggi anche –> Viaggi all’estero e Covid-19: le regole e le limitazioni da conoscere