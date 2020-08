Madame Monsieur: chi sono, componenti e storia del duo francese

Componenti e storia del duo francese Madame Monsieur, marito e moglie nella vita: chi sono, quali sono i loro successi.

Marito e moglie nella vita – si sono sposati infatti a Parigi nel 2015 – i due componenti del gruppo, Madame Monsieur, Émilie Satt e Jean-Karl Lucas, si sono conosciuti nel 2008 e cinque anni dopo hanno iniziato a suonare insieme.

Leggi anche –> Yu Yu, chi è: vero nome, successi, che fine ha fatto

Il 2015, anno delle loro nozze, è anche quello che li porta alla ribalta del pubblico non solo in Francia. Realizzano infatti, insieme al rapper Youssoupha, il brano Smile. Il terzetto partecipa al programma Taratata. Nell’autunno 2016, esce l’album di debutto Tandem.

Leggi anche –> Amanda Lear, chi è: età, carriera, vita privata, amori, scandali

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i Madame Monsieur: i loro successi e le influenze

Arriva il 2018, altro anno fondamentale per le loro carriere: partecipano a Destination Eurovision, il nuovo format per la ricerca del rappresentante francese all’Eurovision Song Contest con il brano Mercy. Vincono il contest sbaragliando la concorrenza e hanno dunque il diritto a rappresentare il loro Paese all’Eurovision Song Contest 2018, a Lisbona. Non è una partecipazione fortunatissima, arrivano infatti al 13esimo posto.

Qualche mese dopo, il duo ha commentato il Junior Eurovision Song Contest tenutosi a Minsk. Con loro come conduttore e commentatore c’era anche Stéphane Bern. Influenzati dalla cantante avantpop francese Christine and The Queens, il gruppo ottiene una certa popolarità anche in Italia, quando un loro brano viene usato come sigla di chiusura di una puntata di Techetecheté dedicata proprio alla cultura musicale transalpina.