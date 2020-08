Grave incidente stradale. Un uomo alla guida della sua auto va a schiantarsi contro un camion, probabilmente perché abbagliato da un raggio.

Uno sfortunato imprevisto ha provocato un drammatico incidente stradale il cui epilogo è risultato tragico. Infatti è morto un bambino di soli 6 anni. Il tutto è accaduto ieri mattina presto, verso le 08:00, a Senigallia, in provincia di Ancona.

Il piccolo stava viaggiando in auto con il padre. Quest’ultimo, mentre era al volante, è rimasto accecato dal sole ed è andato a sbattere con violenza contro un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti ingombranti, che proprio in quel tratto era fermo ai lati della strada. L’urto estremamente forte ha interessato la parte destra del veicolo. Proprio quella su cui si trovava il bambino, che era seduto sul sedile anteriore del passeggero.

Incidente stradale, un raggio di sole ha abbagliato l’uomo alla guida

Il piccino purtroppo ha perso la vita immediatamente dopo lo schianto, morendo sul colpo. Il personale medico del 118, sopraggiunto nel giro di pochi minuti, non ha potuto fare niente per rianimarlo. E ne è stata constatata la drammatica morte. Assieme ai soccorsi medici sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e di quella stradale. Quest’ultima ha effettuato i rilievi del caso in merito all’incidente stradale, ricostruendone la dinamica.

