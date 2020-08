La coppia Ilaria D’Amico Buffon è consolidata ed unita da diverso tempo. E lei torna a quando si conobbero, parlando anche della Seredova.

Nel corso di una intervista concessa a ‘Il Fatto Quotidiano’, Ilaria D’Amico ha concesso diverse rivelazioni riguardo a quella che è la propria vita privata. Si comincia con la sua immagine da donna integerrima che però a volte è alquanto lontana dalla Ilaria del privato, che è incline al sorriso, alla dolcezza ed anche al disordine. Lei stessa pochi giorni fa ha detto addio a Sky Sport, per provare nuovi progetti. “Ma tanto il calcio fa parte di casa mia, tra Gigi (Buffon, il suo compagno n.d.r.) ed i figli che praticano tale sport. Il pallone non mi mancherà. Ho voluto intraprendere nuove sfide”. Una scelta maturata durante il lockdown, quando la D’Amico ha compreso di volere dedicare del tempo anche alla famiglia. Poi ci sono altri aspetti. “Io e Diletta Leotta non siamo rivali, è falso. Mai avuto problemi né con lei né con altre. Con gli uomini invece qualche lupo di mare c’era ma ho saputo tenergli testa. Cristiano Ronaldo e Georgina? Non ci frequentiamo ma mi sembrano molto riservati e discreti”.

Una volta, tempo fa, lei dichiarò che non avrebbe mai frequentato un calciatore. Ma si è smentita nel corso del tempo. E questo perché Ilaria è diventata più matura e non giudica più superficialmente. “Gigi ebbe qualche atteggiamento su di giri in passato, tipo quando esibì la maglia ‘Boia chi molla’. E lì era facile giudicarlo solo per quello. Ma dopo averlo conosciuto ho scoperto un’altra persona”. Delicatissimo il tema Alena Seredova, la donna alla quale Buffon è stato sposato e dalla quale ha avuto dei figli. “Non sono una rovinafamiglie ma non capisco la propensione ad additare sempre le donne come colpevoli, in situazioni come questa. Abbiamo agito tutti da persone responsabili ed adulti, alle prese con i nostri dolori e problemi. Lui era in crisi da tempo con la sua precedente partner”. Infine, avremmo potuto vedere la D’Amico a Sanremo. “Nel 2018 mi voleva Claudio Baglioni, poi non se ne è fatto niente”.