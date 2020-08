Ignazio Moser Cecilia Rodriguez | il perché della rottura

Emerge il motivo che sarebbe alla base della presunta rottura Ignazio Moser Cecilia Rodriguez. E non si tratterebbe di alcun tradimento.

La tanto vociferata crisi della coppia Ignazio Moser Cecilia Rodriguez presenta degli aggiornamenti, Premesso che ad oggi si tratta ancora soltanto di illazioni, si dice che l’amore tra i due sia comunque finito.

Il settimanale ‘Gente’ afferma che non c’entrerebbe alcun tradimento, come invece sostenuto da altre fonti negli ultimi giorni. A giocare un ruolo decisivo nella rottura sarebbe ben altro invece. Ovvero il netto no che Ignazio avrebbe opposto a Cecilia nel mettere su famiglia. La più giovane delle sorelle Rodriguez, a 30 anni, sarebbe del pensiero che sia giunto il momento di diventare mamma.

Ignazio Moser Cecilia Rodriguez: “Questo il vero motivo della crisi”

Ma il 28enne originario di Trento, figlio del campione di ciclismo Francesco, avrebbe tutt’altre idee. E forse anche su un possibile matrimonio la (ex?) coppia Ignazio Moser Cecilia Rodriguez potrebbe avere pensieri non convergenti. In passato Ignazio ha affermato di volere prima raggiungere i suoi obiettivi prefissati in ambito professionale e poi dedicarsi alla costruzione di una famiglia. Invece la ‘Chechu’, sul conto di lui, ha ammesso sempre in una intervista passata, di provare spesso della gelosia. “Specialmente quando sento di non essere al centro dei suoi pensieri”. Chissà come andrà a finire.

