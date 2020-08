Emma Marrone, relax a Positano con Nikolai: baci e abbracci

Nuova fiamma per Emma Marrone, che continua a rilassarsi in compagnia di Nikolai Danielsen: a fine agosto uscirà il suo nuovo singolo “Latina”

Emma Marrone non si ferma più. La cantante italiana si sta godendo in queste ore le vacanze con il modello norvegese, Nikolai Danielsen, anche se non c’è l’ufficialità della storia d’amore. I due si sono conosciuti nel 2019 durante il periodo della malattia della donna: così dopo la guarigione, ora Emma si sta vivendo giorni felici in barca a Positano in compagnia della sua nuova fiamma tra tanti baci e abbracci.

Emma Marrone, sempre insieme a Nikolai

Le foto sono state pubblicate da Diva e Donna dov’è possibile ammirare Nikolai Danielsen in boxer arancioni con il suo fisico scolpito, mentre la cantante italiana, invece, indossa un bikini bianco con slip a vita alta. Inoltre, per quanto riguarda la sua carriera a fine agosto uscirà il suo nuovo singolo intitolato “Latina“. Dopo il lungo periodo negativo ora Emma ha finalmente trovato l’amore alternato ai suoi successi lavorativi.