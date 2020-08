Situazione Covid Italia, i più giovani continuano a mostrare atteggiamenti non responsabili. Antonelli del Comitato Tecnico Scientifico li ammonisce.

Per il professor Massimo Antonelli, che dirige il dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, la situazione Covid Italia resta sotto controllo. Il tutto nonostante il numero dei ricoveri in Terapia Intensiva sia in aumento.

LEGGI ANCHE –> Atalanta Coronavirus | il Ministero | ‘Col Valencia esplosione del virus’

“Intanto perché la salita è lieve”, afferma Antonelli, che è anche membro del Comitato Tecnico Scientifico che fa da supporto al Governo nella gestione della epidemia. Al Corriere della Sera l’esperto dice che il sistema sanitario italiano riuscirà a tenere, a differenza dello scorso inverno quando il dazio versato fu enorme in termine di vite umane. Con migliaia di morti tra i pazienti e tante vititme anche tra il personale medico e sanitario. “Pure i malati gravi sono presenti in un numero minimale. Siamo a meno dell’1% contro il 5% del periodo più duro della pandemia riguardo al numero di terapie intensive. Ad oggi, 21 agosto 2019, i ricoveri gravi sono un pò più di 50”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Focolaio al Billionaire: 6 positivi nel locale di Porto Cervo

Covid Italia, Antonelli: “Ora riusciremo a reggere una eventuale seconda ondata”

Qualora dovesse incorrere una seconda ondata nella situazione Covid Italia, il nostro apparato sanitario dovrebbe comunque riuscire a tenere il colpo. Anche perché ora abbiamo conoscenza di ciò che abbiamo davanti. I posti letto sono aumentati da 5300 a 8000, il che rappresenta un dato significativo. Infine Antonelli conferma che il nuovo target del virus è rappresentato da individui vicini ai 40 anni. Proprio per questo motivo serve fare attenzione e rispettare le regole. “I giovani si sentono invincibili ma non lo sono affatto. Non possiamo permetterci il rischio di assumere atteggiamenti di irresponsabilità come sta capitando troppo spesso”.

LEGGI ANCHE –> Brescia, la furia di Cellino: “Ora tutti positivi dopo due balli in discoteca”