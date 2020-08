Coronavirus: neonato positivo ricoverato a Bari

35 casi di Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime 24 ore: c’è anche un neonato positivo ricoverato a Bari, le sue condizioni.

Sono giorni difficili per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Italia, con un costante aumento dei contagi, che oggi sfiorano quota mille. 35 sono quelli in Puglia e tra loro c’è un neonato. Questi è stato ricoverato a Bari dopo essere stato appunto trovato positivo.

Il piccolo è stato portato, in via precauzionale, all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Non sarebbe grave e le sue condizioni sarebbero stabili. Il caso del neonato è uno fra i quattro individuati durante il triage in strutture sanitarie a Bari.

Neonato positivo al Coronavirus a Bari: la situazione in Puglia

Insomma, ancora una volta si tratta di un caso emerso da indagini epidemiologiche. Queste vanno avanti in tutta Italia ed emergono un po’ ovunque dei piccoli focolai, costantemente tenuti sotto controllo e monitorati. Controllo e monitoraggio che riguarda anche chi in questi giorni sta rientrando dall’estero dopo le vacanze.

In Puglia, sin dall’inizio della Fase 3, è inoltre necessario riempire online un modulo di autocertificazione in cui si ‘annuncia’ il proprio ingresso in Regione, chiarendo anche dove si alloggerà e quali sono i tempi di permanenza. Inoltre, si chiede di tenere e conservare un diario dei propri contatti.