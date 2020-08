Coronavirus 21 agosto, impennata dei casi: 947 nuovi contagi

947 nuovi contagi, impennata dei casi di Coronavirus in Italia oggi 21 agosto: nove i decessi, mentre calano di poco i tamponi.

Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Italia rispetto a ieri e salgono anche i morti. Il dato di ieri era: 845 nuovi contagi, 6 morti, 180 guariti. Oggi i casi salgono sopra i 900 e sei decessi si registrano in una sola Regione, la Lombardia.

Il dato di oggi dei nuovi casi di contagi è di 947 nuovi positivi: si tratta del dato più alto dal 14 maggio, quando se ne registrarono 992. Quel giorno si registrarono però 262 decessi. Invece oggi, complessivamente sono nove i decessi, sei dei quali, come detto, in Lombardia.

Dati Regione per Regione Coronavirus 21 agosto

Altre due vittime si registrano in Veneto e una nel Lazio, con ben 17 Regioni a zero decessi. Quest’oggi tornano le Regioni a doppio zero e sono Basilicata e Valle d’Aosta, mentre sono due soli i nuovi casi in Molise. Circa 72mila i nuovi tamponi effettuati, meno di quelli di ieri, ma il dato importante riguarda anche le terapie intensive: appena un ricovero in più e si resta sotto quota 70.

Al Nord, nuovi casi in aumento in Emilia Romagna, mentre scendono in Veneto e Piemonte, nuova crescita dei casi nel Lazio, ma anche in Sicilia, Campania, Puglia e Toscana, tutte Regioni che restano a doppia cifra con numeri importanti. Quasi il doppio i casi in Sardegna, mentre calano in Liguria, in Abruzzo passano dai 4 di ieri ai 23 di oggi. Passa da 14 a 36 il numero di nuovi casi in Friuli Venezia Giulia.