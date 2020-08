Antonella Clerici stupisce ancora su Instagram: “Non sembra lei”

Questa strana estate 2020 per Antonella Clerici è tutta all’insegna del relax: ecco l’ultima “sorpresa” ai suoi followers…

Anche per Antonella Clerici le vacanze sono ormai agli sgoccioli: tra un mese esatto, lunedì 21 settembre, la storica conduttrice de La prova del cuoco tornerà in onda con un nuovo programma di cucina, E’ sempre mezzogiorno, trasmesso dalle 12.00 alle 13.30 su Rai 1. Ancora per qualche giorno, però, la parola d’ordine è relax, come si evince dalla sua ultima foto pubblicata su Instagram.

La “metamorfosi” di Antonella Clerici

Antonella Clerici si mostra ai suoi followers senza un filo di trucco: la foto è stata scattata in quel di Arquata Scrivia (Alessandria), dove la conduttrice vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. “Di sole e di verde” è lo stringato ma evocativo commento che Antonella allega all’immagine.

Il post in questione ha ovviamente fatto il pieno di commenti su Instagram… anche da parte di illustri colleghi. A partire da Mara Venier, che le ha scritto “Bella!”, passando per la pasticcera Ambra Romani, la quale ha chiosato “Come sei bella così sorridente”, fino al pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, che ribadisce: “Sei sempre più bella”. Tra i “mi piace”, invece, spicca quello di Alberto Matano, conduttore cult de La vita in diretta. Un altro colpo andato a segno per l’Antonella Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Di sole e di verde😀😀😀😀 #estate #relax #casanelbosco Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:44 PDT

