Amedeo Grieco e il forte dolore: “Piango da due mesi in bagno”

Amedeo Grieco, il comico del duo Pio e Amedeo, si è svelato ai suoi followers parlando del forte dolore che lo affligge ormai da mesi. Ieri, poche ore dopo il suo 37esimo compleanno, ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram, dove conta più di 850 mila followers, per parlare del suo reale stato d’animo.

Amedeo ha perso la madre a metà giugno, quando la donna di 57 anni si è spenta a causa di un grave malattia, lasciando un vuoto incolmabile per il figlio. Il comico ha voluto raccontare quanto gli manchi la figura materna, nonostante spesso si mostra mentre ride e scherza. Da settimane Grieco si sta lasciando andare alle lacrime, arrivando persino a chiudersi in bagno da solo e ascoltando i messaggi vocali su WhatsApp della madre. Il suo compleanno quest’anno risulta amaro e carico di sofferenza, senza la presenza di una delle persone più importanti della sua vita. “Devo ancora imparare a fare i conti con i vuoti in cui inciampo“, ha detto, e poi si è abbandonato ai suoi ricordi d’infanzia.

La notizia della morte della madre

L’annuncio della morte della madre era stato dato dal figlio il 16 giugno. La notizia era arrivata prima alla stampa, per poi essere confermata da Amedeo stesso in un lungo post su Instagram. Solo parole d’amore e di stima per la madre, descritta come una persona dalla forte sensibilità, tale da non farla mai mettere in prima fila ai suoi spettacoli per non dare fastidio agli altri. “Oh Mà, qui manchi da poche ore e il dolore ci sta già scavando un fosso nell’anima, e da domani che si riempirà di un mare di quotidianità proveremo a non annegarci dentro“, così aveva detto il comico.

