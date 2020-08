Alizée, chi è: età, carriera, vita privata della cantante

Alizée è la cantante francese che nel 2000 raggiunse il successo internazionale con il brano “Moi… Lolita”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Alizée è una cantante e ballerina francese che nell’ormai lontano 2000, quando non aveva ancora 16 anni, è stata protagonista di un tormentone di successo, “Moi… Lolita”, brano che ha destato anche un certo scandalo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Alizée

Alizée, pseudonimo di Alizée Jacotey, è nata ad Ajaccio, in Corsica, il 21 agosto 1984. Ha debuttato nel 2000, sotto la guida dei produttori Mylène Farmer e Laurent Boutonnat, con l’album Gourmandises, promosso dal singolo Moi… Lolita, canzone di grande successo in tutta Europa tra il 2000 e il 2002 e che ha reso celebre la cantante. A causa del testo della canzone, Alizée è stata identificata con la Lolita del brano, per la sua giovane età e l’immagine acqua e sapone che la caratterizzava.

Nel 2003 la cantante ha pubblicato il secondo disco, Mes courants électriques, accompagnato da un altro singolo di successo (pur minore rispetto a Moi… Lolita), J’en ai marre!. In seguito sono usciti un album live, una raccolta e un nuovo album di inediti nel 2007, intitolato Psychédélices, che ha avuto il massimo successo di vendite in Messico. Il quarto album di inediti, Une enfant du siècle, è uscito il 29 marzo 2010, il quinto album in studio, 5, il 25 marzo 2013 e il suo sesto, Blonde, il 23 giugno 2014.

Nel 2013 Alizée ha vinto la 4ª edizione della versione francese del programma Ballando con le stelle, intitolata Danse avec les stars, in coppia con il ballerino Grégoire Lyonnet, suo attuale partner nella vita, con cui ha contratto matrimonio in Corsica il 18 giugno 2016 e con cui ha avuto il 24 novembre 2019 la sua seconda figlia, Maggy (il 6 novembre 2003 si era sposata con Jérémy Chatelain, da cui ha avuto una figlia Annily, nata il 28 aprile 2005, ma i due si sono separati nel 2012). Ha dichiarato di essere una cattolica non praticante e dal 2014 ha sospeso l’attività di cantante orientando la sua carriera principalmente verso la danza (ha aperto col marito una scuola ad Ajaccio). Svolge inoltre l’attività di doppiatrice per film d’animazione.

