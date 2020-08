Steve Bannon, ex guru di Trump, arrestato per frode – VIDEO

Arrestato per frode l’ex guru politico di Trump e un tempo suo capo stratega, Steve Bannon: in carcere altre tre persone.

L’ex guru politico di Trump e un tempo suo capo stratega, Steve Bannon è stato arrestato oggi, con l’accusa di aver frodato di centinaia di migliaia di dollari i donatori in una campagna di raccolta fondi sul muro di confine tra Usa e Messico.

Una volta tra i consiglieri più fidati di Trump, Bannon ha lasciato la Casa Bianca nel 2017 in cattivi rapporti col presidente. In un’intervista con il New York Times all’inizio di quest’anno, Trump ha affermato di non parlare con il suo ex responsabile della campagna “da un anno e mezzo”.

Oggi il presidente Trump è stato tra i primi a commentare l’arresto del suo ex consulente e capo della strategia politica: ha definito l’arresto del suo ex consigliere elettorale Steve Bannon “una cosa molto triste”. Bannon è stato arrestato questa mattina su una barca al largo delle coste del Connecticut. Donald Trump ha altresì affermato di non aver mai visto di buon occhio il progetto di costruire il muro al confine. L’ex consigliere del Presidente è visto come una sorta di guru dei sovranisti antieuropeisti.