Stasera in tv film – Tutto per la mia famiglia: cast e trama, oggi 19 agosto

Stasera in tv film – Tutto per la mia famiglia: cast e...

Tutto per la mia famiglia, film drammatico del 2019 diretto da Tom Shell, andrà in onda questa sera in tv: cast e trama del film di oggi, 20 agosto

Quando David Meyer viene trovato morto la Polizia ipotizza che si tratti di un suicidio, gettando la famiglia della vittima nel caos e nell’incredulità. La pellicola diretta da Tom Shell andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

Scopriamo insieme la trama del film.

Tutto per la mia famiglia, trama del film

David Meyer viene ritrovato morto nella casa in cui viveva insieme alla famiglia. L’uomo stava lavorando a una causa per corruzione contro una banca miliardaria. Vittime collaterali di questo atto sono la figlia April e la moglie Kathy che rimangono sconvolte dall’accaduto. Quando la Polizia sembrerà dar credito alla pista più semplice e lineare, senza approfondire le indagini le due donne faranno di tutto per rendere giustizia a David.

La famiglia della vittima dovrà quindi lottare per far emergere le tante verità rimaste celate.

Una lettera d’addio e la pistola trovata accanto al corpo saranno le prime presunte prove da confutare per Kathy e April, ma la strada per dimostrare la verità sarà lunga e difficile, tanto da mettere entrambe in pericolo di vita.

Tutto in famiglia, cast del film:

Jennie Garth (Kathy Meyer)

Luca Bella (April Meyer)

David Bianchi (il detective Jansen)

Angelica Bridges (Erica Hearns)

Alexander Carroll (David Meyer)

Eric Michael Cole (Ed Brock)

