L’uomo che cavalcava nel buio, miniserie televisiva italiana, verrà trasmessa questa sera in tv su Rai 1: cast, trama e trailer del film di oggi, 20 agosto

Trasmessa in prima assoluta nel 2009 la miniserie televisiva in due puntate L’uomo che cavalcava nel buio questa sera in tv verrà trasmessa come fosse un unico lungometraggio.

Terence Hill impersona il proprietario di una scuderia che abbandona il suo lavoro e i suoi sogni per sfuggire ai sensi di colpa, tuttavia dopo tanto tempo quando fa ritorno…

Scopriamo insieme la trama del film di oggi, 20 agosto, che inizierà alle ore 21.20 su Rai 1.

Trama

Un cavaliere muore cadendo da cavallo durante un Gran Premio. Rocco, proprietario di una scuderia, nonostante avesse cercato di mettere in guardia l’uomo non era riuscito nell’intento e preso dai sensi di colpa decide di abbandonare tutto e fuggire lontano. Dopo undici anni, Rocco decide però di tornare alla scuderia, in occasione di quella terribile, fatidica ricorrenza.

Al suo ritorno molte cose sono cambiate, ma non il rancore di Patrizia, vedova di Fabrizio, che ritiene Rocco responsabile della morte del marito. La cavalla Rebecca riuscirà a riportare il sorriso a Serena, la figlia di Fabrizio, e sarà proprio Rocco a rendere possibile tutto questo.

L’uomo che cavalcava nel buio, cast

Terence Hill (Rocco Airone)

Mimmo Mignemi (Guglielmo)

Francesca Cavallin (Patrizia)

Marta Gastini (Serena, da grande)

Marcello Mazzarella (Marcello)

Luciano De Luca (Saverio)

Barbara Livi (Daniela)

Ivo Garrani (Carlo)

Marco Cocci (Fabrizio)

Manuela Gatti (Dora)

Emilio De Marchi (Gamberale)

Alberto Gimignani (Baracchi)

Elena Aurora Alessandroni (Serena, da piccola)

Chiara Perino

