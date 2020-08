Rolling Stones, l’annuncio: aperto lo store a Carnaby Street – VIDEO

Grande annuncio per i fan della rockband più amata di sempre, i Rolling Stones: verrà aperto lo store a Carnaby Street.

L’annuncio è di quelli clamorosi e arriva direttamente dai Rolling Stones, una delle band rock più longeve della storia. Da settembre verrà aperto il loro official store a Carnaby Street, a Londra. L’inaugurazione dello store è prevista per il 9 settembre, come annunciato appunto in un comunicato della band.

Costretti anche loro al lockdown e a sospendere qualsiasi attività causa Coronavirus, la rockband più amata di sempre, capitanata da Mick Jagger, non si lascia sorprendere e anzi pensa in grande. Nasce così il primo flagship store ufficiale al mondo. Si chiamerà RS No.9 (9 Carnaby St).

Si troverà all’interno, spiega il comunicato della rockband, “collaborazioni esclusive, nuova moda e merchandising, insieme al vasto catalogo musicale della band e alle ultime uscite”. La nota conclude: “RS No.9 sarà un’esperienza completamente coinvolgente per i fan di tutte le età. Non vediamo l’ora che tu possa dare un’occhiata in giro!”.