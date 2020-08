Ritorna dalla Spagna: contagia la famiglia e finisce in terapia intensiva

Un uomo e la sua compagna sono recentemente tornati dalla Spagna. Entrambi hanno contratto il Covid, contagiando poi il resto della famiglia.

Si trovavano entrambi a Madrid, in Spagna, i due ragazzi, e sono risultati entrambi positivi al Coronavirus. Il loro rientro in Italia è avvenuto in data 11 Agosto 2020. Da quel momento in poi ha avuto inizio il calvario. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Il ragazzo ha 34 anni, e viene da Massarossa, in provincia di Lucca. L’uomo, dopo diversi accertamenti, è risultato positivo al Coronavirus, ed insieme a lui anche la compagna. Lui è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Livorno, in terapia intensiva. Secondo i dati raccolti, risulta essere il primo paziente della Regione ricoverato in terapia intensiva di ritorno da un viaggio fuori dall’Italia.

Il dramma purtroppo non si conclude qui. Oltre al 34enne ed alla compagna, il contagio si è esteso alla famiglia di lui. Hanno contratto il Covid infatti anche la madre, il padre e il fratello dell’uomo. Attualmente i collaboratori del dipartimento prevenzione dell’Asl si sono messi in moto per verificare che altri parenti e amici non siano stati a loro volta contagiati.

Gli aggiornamenti provengono da Repubblica Firenze. Secondo quanto dichiarato, nessun membro della famiglia si è immediatamente recato in ospedale o rivolto al pronto soccorso. Il motivo è che nessun componente ha inizialmente accusato sintomi gravi. La situazione è però precipitata in poco tempo, e il 34enne e suo padre hanno dovuto farsi portare al pronto soccorso di Viareggio.

Ritornano dalla Spagna e contagiano la famiglia: le condizioni di salute attuali

Il padre del ragazzo che è ritornato da Madrid ha 57 anni, ed ha contratto anche lui il virus. Inizialmente padre e figlio non si sono recati in ospedale, ma sono stati portati al pronto soccorso di Viareggio non molto tempo dopo. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Livorno, nel reparto malattie infettive e in terapia intensiva, date le condizioni di salute critiche. Nonostante questo, non è comunque stato necessario intubarlo.

Il padre invece pare si sia inizialmente allontanato dall’ospedale, mobilitando addirittura i carabinieri, avvertiti dagli stessi medici. Lo scorso martedì però le condizioni del 57enne sono peggiorate ulteriormente, costringendo dunque l’uomo a far ritorno tramite un’ambulanza all’ospedale di Viareggio.