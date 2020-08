Morte Gioele, gli inquirenti annunciano: “Abbiamo una pista chiara sull’accaduto”. Sembra dunque vicina la soluzione al giallo che riguarda la morte del bimbo e di sua madre Viviana Parisi.

In base a quanto fanno sapere gli inquirenti potrebbe volerci meno tempo del previsto per sapere come è morto davvero il piccolo Gioele. Solo ieri dopo giorni di ricerche sono stati trovati i resti del suo corpo, una magliettina e le sue scarpette blu. Manca ancora il riconoscimento ufficiale, ma ormai ci sono pochissimi dubbi sul fatto che si tratti proprio di lui.

Morte di Gioele, il procuratore annuncia: “Seguiamo una pista chiara”

il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha spiegato: “Il primo passo da fare è valutare i luoghi dove sono stati ritrovati i vari resti che purtroppo erano sparsi. Si devono valutare – ha aggiunto il magistrato – i possibili tragitti della signora, del bambino, dei terzi, di animali. Oggi c’è questo lavoro iniziale le da fare. La zona dove abbiamo rinvenuti i resti percorrendo 50-60 metri di boscaglia si arriva ad un sentiero che potrebbe essere collegato al traliccio traliccio, ma è un’area vegetazione fitta. Trai due luoghi in linea d’aria c’è una distanza di circa 300 metri”.

Il pm parla poi della pista chiara che stanno seguendo: “Noi non aspettiamo i 90 giorni per avere i risultati scritti della consulenza dei nostri periti. Loro ci dicono immediatamente quello che, secondo loro, è successo. Già ce lo hanno detto. E posso dire che loro delle certezze le hanno a loro modo comunicate, riservandosi all’esito di accertamenti, in particolare di quelli istologici. Ma una pista, una lettura chiara degli avvenimenti già c’è stata data”.