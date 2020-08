Resta intrappolata sotto alla barca | donna morta a 30 anni | FOTO

Una donna morta dopo essere finita in acqua. Finisce con l’intrappolarsi sotto ad una barca ed in pochi minuti avviene il peggio.

Tragedia durante una gita con gli amici: la polizia infatti ha dovuto recuperare il corpo di una donna morta dopo essere rimasta intrappolata sotto ad una barca. Il drammatico fatto è accaduto lungo un tratto del fiume Bure a Great Yarmouth, in Inghilterra.

La vittima è una 30enne che risiedeva a Londra. Non si sa ancora come la giovane sia finita in acqua. L’incidente risale alla giornata di mercoledì 19 agosto 2020 ed è accaduta intorno all’ora di pranzo. La polizia del Norfolk ha confermato l’accaduto attraverso un messaggio rilasciato sul suo profilo ufficiale Twitter. Assieme agli agenti sono intervenuti anche la locale Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco ed il personale medico.

Donna morta, la polizia indaga sulla dinamica dell’accaduto

I soccorritori l’hanno recuperato quando ormai era già morta annegata. Le autorità hanno formato un cordone attorno alla barca sotto alla quale è stato recuperato il cadavere. Sono ancora in corso le indagini per cercare di capire come mai la donna morta sia finita sotto all’imbarcazione. Si sta provvedendo ad interrogare le persone che hanno assistito a questo dramma.

